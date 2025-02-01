تغذية العيون: ما هي الأطعمة التي تحافظ على صحة بصرك؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 07:56 مساءً - نعم، الغذاء يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة العين ووقايتها من الأمراض. فكما تهتم بصحة قلبك ودماغك، يجب عليكِ الاهتمام بصحة عينيك من خلال اختيار الأطعمة المناسبة.

لماذا تتأثر صحة العين بالتغذية؟

العناصر الغذائية الأساسية: تحتاج عيناك إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن، للحفاظ على وظائفها بشكل صحيح.

الحماية من الأمراض: بعض العناصر الغذائية تساعد في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

الوقاية من الجفاف: تساعد بعض العناصر الغذائية في الحفاظ على رطوبة العين ومنع جفافها.

أمراض العيون المرتبطة بنقص التغذية:

إعتام عدسة العين: يرتبط نقص مضادات الأكسدة في النظام الغذائي بزيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

جفاف العين: يرتبط نقص فيتامين د وأحماض أوميجا 3 بجفاف العين.

قصر النظر: قد يساهم نقص فيتامين د في تطور قصر النظر، خاصة عند الأطفال.

الضمور البقعي: يرتبط الضمور البقعي بنقص بعض العناصر الغذائية، مثل الزنك واللوتين وزياكسانثين.

أهم العناصر الغذائية لصحة العين:

فيتامين A: يوجد في الجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة، ويعزز الرؤية الليلية ويحمي القرنية.

فيتامين C: يوجد في الحمضيات والبروكلي والفلفل، ويعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الأوعية الدموية في العين.

فيتامين E: يوجد في اللوز وبذور عباد الشمس وزيت الزيتون، ويحمي الخلايا من التلف.

الزنك: يوجد في اللحوم الحمراء والبقوليات والمكسرات، ويساعد في نقل فيتامين A إلى الشبكية.

اللوتين والزياكسانثين: يوجد في الخضروات الورقية الداكنة والذرة، ويحميان الشبكية من الضوء الأزرق الضار.

أحماض أوميجا 3 الدهنية: توجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، وتحافظ على رطوبة العين وتقلل الالتهاب.

نصائح للحفاظ على صحة العين من خلال الغذاء:

تناول الكثير من الفواكه والخضروات الملونة: فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة العين.

تناول الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة، للحصول على أحماض أوميجا 3.

تناول المكسرات والبذور: فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف.

قلل من الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة: فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة التي يمكن أن تضر بصحة العين.

اشرب الكثير من الماء: للحفاظ على رطوبة العين.

استشر طبيب العيون: إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الرؤية، فاستشر طبيب العيون لتشخيص وعلاج حالتك.