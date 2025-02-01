هاري كين يحقق رقماً فريداً في الدوري الألماني

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 07:56 مساءً - حقق هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، رقماً فريداً، بعد أن سجل هدفين في انتصار فريقه على هولشتاين كيل، بنتيجة 4-3، مساء اليوم، في الجولة 20 من الدوري الألماني.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد نجح هاري كين، خلال ظهوره رقم 50 بالدوري الألماني، في تسجيل هدفه رقم 55.

وأضافت الشبكة، أنه لم ينجح أي لاعب آخر سوى كين، في تسجيل عدد مماثل من الأهداف، في أول 50 مباراة له في الدوري الألماني.

ويتصدر هاري كين جدول ترتيب هدافي البوندسليجا، خلال الموسم الحالي، برصيد 19 هدفاً.