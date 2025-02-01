لماذا يجب نقع بعض الأطعمة؟ اكتشف الفوائد الخفية للنقع

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 06:55 مساءً - هل تعلم أن نقع بعض الأطعمة قبل تناولها يمكن أن يعزز قيمتها الغذائية ويحسن صحتك؟ قد يبدو الأمر بسيطًا، ولكن لهذه العادة فوائد صحية كبيرة. دعنا نتعرف على أهمية نقع بعض الأطعمة وكيف يمكن أن يفيد صحتك.

لماذا يجب نقع بعض الأطعمة؟

إزالة المواد المضادة للتغذية: تحتوي بعض الأطعمة مثل المكسرات والبذور والحبوب على مواد مضادة للتغذية مثل حمض الفيتيك، الذي يقلل من امتصاص المعادن مثل الحديد والزنك. النقع يساعد على تقليل هذه المواد مما يزيد من قيمة الطعام الغذائية.

تحسين الهضم: يساعد نقع الأطعمة على تكسير المواد المعقدة وجعلها أسهل هضمًا، مما يقلل من الانتفاخ والغازات.

زيادة توافر العناصر الغذائية: يزيد النقع من توافر الفيتامينات والمعادن في الطعام، مما يساعد الجسم على امتصاصها بشكل أفضل.

تغيير النكهة والقوام: يمكن للنقع أن يغير نكهة وقوام بعض الأطعمة، مما يجعلها أكثر لذة.

أطعمة يجب نقعها قبل تناولها:

المكسرات والبذور: مثل اللوز، الجوز، بذور الشيا، وبذور الكتان.

الخضروات الصليبية: مثل البروكلي، الملفوف، والقرنبيط.

البقوليات والفاصوليا: مثل العدس والحمص والفول.

الشوفان: يفضل نقع الشوفان قبل تناوله للحصول على قيمة غذائية أكبر.

الفاكهة المجففة: مثل الزبيب والمشمش والتين.

الحبوب: مثل الأرز والكينوا والشعير.

فوائد نقع الأطعمة:

زيادة امتصاص المعادن: مثل الحديد والزنك والكالسيوم.

تحسين الهضم: يقلل من الانتفاخ والغازات.

زيادة توافر الفيتامينات: يجعل الفيتامينات والمعادن أكثر سهولة للهضم وامتصاص الجسم.

تغيير النكهة والقوام: يجعل الطعام ألذ وأكثر سهولة في المضغ.

نصائح لنقع الأطعمة:

الوقت: عادةً ما يستغرق نقع الأطعمة من 8 إلى 12 ساعة.

الماء: استخدم ماءً نظيفًا لغسل الأطعمة قبل النقع.

الكمية: استخدم كمية كافية من الماء لتغطية الطعام.

التغيير: قم بتغيير الماء كل بضع ساعات للحصول على أفضل النتائج.