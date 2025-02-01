بايرن ميونخ يتجاوز هولشتاين كيل ويعزز صدارته

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 06:55 مساءً - تغلب بايرن ميونخ على نظيره هولشتاين كيل، بنتيجة 4-3، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من الدوري الألماني.

رباعية البافاري حملت توقيع كل من جمال موسيالا (د19)، هاري كين “هدفين” (د45+2، د46)، وجنابري (د54)، فيما سجل فين بورات (د62)، ستيفين سكرزيبسكي “هدفين” (د90+1، د90+3) أهداف هولشتاين كيل.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 51 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وتجمد رصيد هولشتاين عند 12 نقطة في المركز 17.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– شتوتجارت × بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2.

– بوخوم × فرايبورج 0-1.

– سانت باولي × أوجسبورج 1-1.

– هايدنهايم × بوروسيا دورتموند 1-2.