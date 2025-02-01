الدوري الإيطالي .. فوز أودينيزي وهيلاس فيرونا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 06:55 مساءً - تغلب أودينيزي على نظيره فينيزيا، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

أهداف أودينيزي حملت توقيع كل من لورينزو لوكا (د47)، ساندي لوفريتش (د52)، وإيكر برافو (د79)، فيما سجل هانس كافيالي (د64)، وكريستيان غيثكير (د79) هدفي فينيزيا.

بهذه النتيجة، رفع أودينيزي رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد فينيزيا عند 16 نقطة في المركز 19.

وتغلب هيلاس فيرونا على نظيره مونزا بهدف نظيف، سجله لاعب مونزا ستيفان ليكوفيتش (د13) بالخطأ في مرمى فريقه.

بهذا الفوز، رفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13، وتجمد رصيد مونزا عند 13 نقطة في المركز الأخير.