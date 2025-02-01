القلق: تهديد خفي لصحة الدماغ وزيادة خطر الإصابة بالخرف

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 06:55 مساءً - كشفت دراسة جديدة عن علاقة وثيقة بين القلق والإصابة بالخرف في مرحلة الشيخوخة. فالأشخاص الذين يعانون من القلق في منتصف العمر هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف في المستقبل.

كيف يؤثر القلق على الدماغ؟

التوتر المزمن: يؤدي القلق المزمن إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، والذي بدوره يؤثر سلبًا على خلايا الدماغ ويزيد من خطر الإصابة بالالتهابات.

التأثير على مناطق الذاكرة: يتداخل القلق مع وظائف مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتعلم.

تلف الخلايا العصبية: يؤدي التوتر المزمن إلى تلف الخلايا العصبية وتقليل قدرة الدماغ على التعلم والتذكر.

دراسات تؤكد العلاقة:

أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من القلق هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 3.2 مرة مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من القلق.

أهمية علاج القلق:

الحفاظ على صحة الدماغ: يساعد علاج القلق على حماية الدماغ من التلف الناتج عن التوتر المزمن.

تقليل خطر الإصابة بالخرف: يساعد علاج القلق في تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة كبيرة.

تحسين نوعية الحياة: يساعد علاج القلق على تحسين المزاج والنوم والتركيز.

كيف يتم علاج القلق؟

هناك العديد من العلاجات الفعالة للقلق، منها:

العلاج السلوكي المعرفي: يساعد على تغيير أنماط التفكير والسلوك المرتبطة بالقلق.

الأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية المضادة للاكتئاب أو المهدئات.

تغيير نمط الحياة: ممارسة الرياضة بانتظام، تناول غذاء صحي، الحصول على قسط كاف من النوم، وتقليل التوتر.

هذا والقلق ليس مجرد شعور مؤقت، بل يمكن أن يكون له آثار طويلة المدى على صحة الدماغ. لذلك، من المهم التعامل مع القلق بشكل فعال للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من الخرف.