مشروب التفاح والجزر وبذور الشيا: طاقة وحيوية في كوب واحد!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 05:53 مساءً - هل تبحث عن مشروب صحي ولذيذ يعزز طاقتك ويغذي جسمك؟ لا تبحث أكثر! مزيج عصير التفاح والجزر وبذور الشيا هو المشروب المثالي لك. هذا المشروب الغني بالعناصر الغذائية يوفر لك العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

فوائد مشروب التفاح والجزر وبذور الشيا:

دعم صحة القلب: يحتوي هذا المشروب على نسبة عالية من الألياف وأحماض أوميجا 3، مما يساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز الجهاز المناعي: غني بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.

تحسين الهضم: الألياف الموجودة في بذور الشيا والجزر تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

الشعور بالشبع: يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

ترطيب الجسم: يوفر الترطيب اللازم للجسم بفضل محتواه من الماء والألياف.

صحة البشرة والشعر: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجلد والشعر من التلف.

تحسين المزاج: الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذا المشروب تساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر.

كيفية تحضير المشروب:

نقع بذور الشيا: انقعي بذور الشيا في الماء لمدة ساعتين على الأقل حتى تنتفخ.

الخلط: ضعي عصير التفاح والجزر وبذور الشيا المنقوعة في الخلاط واخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم.

التقديم: قدمي المشروب مباشرة أو ضعيه في الثلاجة لتبرديه.

نصائح إضافية:

يمكنكِ إضافة القليل من العسل أو عصير الليمون لتحلية المشروب.

يمكنكِ إضافة بعض الثلج للمشروب إذا كنتِ تفضلينه بارداً.

جربي إضافة بعض المكسرات أو البذور الأخرى مثل اللوز أو الكتان لزيادة القيمة الغذائية للمشروب.

هذا ومشروب التفاح والجزر وبذور الشيا هو خيار صحي ولذيذ لبدء يومك أو كوجبة خفيفة. يحتوي هذا المشروب على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز صحتك وحيويتك. جربي هذا المشروب اليوم واستمتعي بفوائده العديدة!