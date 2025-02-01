إنزاجي: ميلان يمتلك الكثير من الجودة وستكون مباراة شرسة!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 05:53 مساءً - تحدث سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، عن مواجهة ميلان، غداً الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “نعلم جميعاً ماذا يعني الديربي، ستكون مباراة شرسة بكثير من التحديات”.

وأضاف: “ميلان فريق كبير يمتلك الكثير من الجودة الفردية، ونريد أن نكون أكثر حدة وقوة”.

وواصل: “نعلم قيمة الخصم، لم نلعب هذا الموسم جيداً في مباراتي الديربي، في الأولى ميلان استحق الفوز ولعبوا جيداً”.

وتابع: “في الثانية سيطرنا لكن كان علينا التعامل بشكل أفضل مع اللحظات المهمة، الهدف الأول جاء من خطأ لصالح أسلاني لم يحتسب، كان علينا أن يكون رد فعلنا أفضل وأكثر حدة لكن الأوضاع انقلبت”.

وأتم: “سنخوض 16 مباراة خلال شهرين، تقريباً نصف الموسم في شهرين، وقدمنا أداءً جيداً لنكون ضمن أفضل 8 فرق في دوري أبطال أوروبا”.