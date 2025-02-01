6 فوائد مذهلة لعصير الليمون الأخضر لصحتك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد عصير الليمون الأخضر من المشروبات المنعشة والمغذية، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C، مضادات الأكسدة، والمركبات الطبيعية التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.

يُعتبر عصير الليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين C الذي يعزز من استجابة الجهاز المناعي، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء مما يساعد في مكافحة العدوى وتقوية المناعة العامة.

يعمل عصير الليمون على تحسين مظهر البشرة بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحفز إنتاج الكولاجين. هذا يساعد في محاربة التجاعيد والتصبغات ويعزز إشراقة البشرة.

يسهم عصير الليمون في تحفيز الإنزيمات الهضمية وتعزيز صحة الكبد، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وزيادة امتصاص المغذيات بشكل فعال.

يحفز عصير الليمون إفراز الإنزيمات الهضمية الضرورية، مما يسهم في تحسين امتصاص الدهون والبروتينات، ويعزز كفاءة الجهاز الهضمي.

يساعد عصير الليمون في تعزيز عملية الأيض وزيادة حرق الدهون، مما يساهم في تقليل الوزن الزائد وزيادة معدل حرق الدهون، خصوصًا عند تناوله بانتظام.

يساعد عصير الليمون في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مما يعزز صحة الأوعية الدموية والقلب بشكل عام.