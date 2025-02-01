COSY SUNDAY تضيء ســماء دبي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 04:52 مساءً - بحدث أسطوري رائع تحت رعاية وحضور سمو الشيخ حشر بن سعيد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ دلموك بن حشر آل مكتوم وبحضوركوكبة راقية من النخبة المخملية العاشقة لأرقى فنون الأزياء الإيطالية تترأسهم سمو الشيخ عائشة بنت حميد المعلا وسمو الشيخة نورة بنت حميد المعلا أقيم في قلب المركز المالي لدانة الدنيا دبي وترامناً مع مواسم الموضة التي تشهدها العواصم العالمية إفتتاح أهم أيقونة مستدامة وصديقة للبيئة بل ورفيقة التطورالتكنولوجي المذهل معاً والذي يجمع بهارمونية خلابة تهدف إلى الإرتقاء بالمظهر الإيطالي الفاخروالجميل مع الإحساس العميق والمريح بإختيار أفضل أنواع الحرير والكشمير مع أنقى أنواع الصوف الناعم الذي يغمرنا بالحنان والرحابة معاً والذي أبهر الحاضرين جميعاً سواءً من حيث الخامات الغنية أو الأشكال والتصاميم المتميزة أو من خلال الألوان الراقية والعصرية .

COSY SUNDAY هذه العلامة التجارية الراقية التي إختارت دبي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي رعاه الله أننا في دبي دانة الدنيا لن نقبل أن نكون إلا في المركز الأول ، وكذلك COSY SUNDAY لن تقبل أن تكون إلا في المركز الأول من حيث الرقي والفخامة والإستدامة في إستقطاب أفضل أنواع الخامات الإيطالية لتطلقها من دبي صرح بهذا السيد دينيس سافراسوف المؤسس المشارك لشركة COSY SUNDAY، قائلاً: “بفضل رؤيتها القوية للنمو تستعد COSY SUNDAY للتوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي، حيث تجلب مفهوم مستقبل الموضة لتتعايش الرفاهية والأناقة والإنتاج الأخلاقي والاستدامة في وئام ، إن التزامنا بالتميز يعني أننا لا نتنازل أبدًا عن الجودة فمن أجود الأقمشة الإيطالية إلى الحرفية وراء كل قطعة تعتبر دبي بعقليتها العالمية وتقديرها للإبداع المكان المثالي لتقديم هذا المعيار الجديد في الموضة معيار يمزج بين الفخامة والمسؤولية”.

بدورها السيدة أولغا فلوريدا خبيرة الأزياء وعارضة الأزياء العالمية التي تعاونت مع جياني فيرساتشي وروبرتو كافالي وجان بول غوتييه كوتور، هي المؤسسة والقوة الإبداعية وراء COSY SUNDAY. وقد أعربت عن تقديرها العميق لدبي باعتبارها منصة الإطلاق العالمية لعلامة تجارية تمثل أكثر من مجرد الموضة – فهي تجسد أسلوب حياة واعي ومتطور، حيث تكون الاستدامة والرفاهية في جوهرها.

هذا وقد شهد الجميع بروعة الإتقان في تنظيم حفل الإفتتاح المبهر والمعروف عن شركة M.M.M العالمية ، كما تولى تقديم الحفل أيقونة الإعلام المذيع الخبير وسيم منديل والذي حرص على تغطية كافة تفاصيل حفل الإفتتاح بأرقى الأساليب العالمية الرائعة التي نالت رضا الحاضرين ، أما أصحاب السمو الشيوخ فقد أعربوا عن مدى إعجابهم الشديد برقي COSY SUNDAY وبتصاميمها الآخاذة وألوانها الخلابة متمنين أن تستقطب دبي المزيد من هذه العلامات التجارية العالمية التي تضيف المزيد من الثراء والفخامة الحقيقية لقلب دبي النابض بالرفاهية .