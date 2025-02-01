نوتنغهام فورست يكتسح برايتون بسباعية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 04:52 مساءً - حقق نوتنغهام فورست فوزاً كبيراً على نظيره برايتون، بنتيجة 7-0، اليوم السبت، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنكليزي.

أهداف نوتنغهام حملت توقيع كل من لويس دانك (د12) بالخطأ في مرماه، مورجان وايت (د25)، كريس وود “هاتريك” (د32، د64، د69 من ركلة جزاء)، نيكو ويليامس (د89)، وجوتا سيلفا (د90+1).

بهذه النتيجة، رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز التاسع.