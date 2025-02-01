الرمان يعالج جرثومة المعدة .. حقيقة أم خرافة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يسعى العديد من الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة للبحث عن حلول منزلية تساعد في علاج هذه المشكلة، ويتساءل الكثير منهم عن فوائد الرمان في هذا السياق، وهل يمكنه القضاء على جرثومة المعدة؟

أوضح الدكتور جمال أن الرمان يعد من أفضل الفواكه بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، ويعتبر مفيدًا في تقليل نشاط جرثومة المعدة والحد من الالتهابات والألم الذي تسببه هذه الجرثومة. ومع ذلك، أكد أنه لا يمكن للرمان القضاء على الجرثومة بشكل كامل، بل من الضروري تلقي العلاج الطبي اللازم.

وتابع الدكتور جمال أنه يفضل تناول الرمان مع “شحمه” (الجزء الأبيض الداخلي) للاستفادة من فوائده بالكامل، حيث يحتوي هذا الجزء على مضادات أكسدة تساهم في تقليل التهابات جدار المعدة. كما أشار إلى أن الرمان يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء بفضل محتواه العالي من الألياف والفيتامينات والمعادن.

أضاف استشاري التغذية العلاجية أن قشر الرمان يحتوي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية، ويُعتقد أنه يساهم في علاج جرثومة المعدة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات. ويفضل تناوله بعد تجفيفه وطحنه للاستفادة من فوائده المتعددة.