فواكه تساعدك على التخسيس وبناء العضلات

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تسعى لفقدان الوزن وبناء عضلات قوية، من المهم تضمين بعض الفواكه في نظامك الغذائي اليومي لاحتوائها على البروتين والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم هذه الأهداف.

عند تناول كوب واحد من فاكهة الباشن فروت، يحصل الجسم على 5 جرامات من البروتين. كما تحتوي على الماغنسيوم الذي يدعم صحة العضلات والأعصاب، بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تحسن الهضم وتنظم مستويات السكر في الدم، ومضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الأمراض المزمنة.

تحتوي فاكهة الجاك فروت على 2.8 جرام من البروتين لكل كوب. وفي دراسة، وجد الباحثون أنها تساهم في حماية القلب بفضل محتواها العالي من البوتاسيوم والألياف الغذائية. كما تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C، فيتامين B، المنغنيز، والمغنيسيوم، وتساعد في تقليل الالتهابات.

يوفر كوب من الرمان حوالي 2.9 جرام من البروتين. وتعتبر فاكهة الرمان مهمة لصحة القلب والأوعية الدموية بفضل الأحماض المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها، كما تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد في الدم.

يحتوي كوب من المشمش الطازج على 2.3 جرام من البروتين، بينما يقدم نفس الكوب من المشمش المجفف 4.4 جرام من البروتين. المشمش غني أيضًا بالألياف الغذائية، مضادات الأكسدة، الحديد، فيتامين C، وفيتامين E، وله دور فعال في تقليل الالتهابات والحد من خطر الإصابة بالسرطان.

إذا كنت تبحث عن مصدر جيد للبروتين، يمكن لكوب واحد من التوت الأسود أن يوفر لك 2 جرام من البروتين. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التوت الأسود على مركبات نشطة بيولوجيًا تدعم صحة الأمعاء. وقد أظهرت بعض الدراسات أن التوت الأسود يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة.