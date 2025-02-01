دراسة: التغذية عامل أساسي في الشيخوخة البيولوجية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أجريت دراسة في جامعة يوفاسكولا في السويد لفحص ما إذا كان النظام الغذائي يؤثر على معدل الشيخوخة البيولوجية في مرحلة الشباب، بمشاركة توائم تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا.

وجد الباحثون أن الأنظمة الغذائية التي تميزت بانخفاض استهلاك الخضروات والفواكه، وارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة، بالإضافة إلى الوجبات السريعة والمشروبات الغازية المحلاة بالسكر، ارتبطت بزيادة معدل الشيخوخة البيولوجية.

ويشير معدل الشيخوخة البيولوجية إلى الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، أي ما إذا كان الشخص أكبر أو أصغر بيولوجياً مقارنة بعمره الزمني.

يتم قياس الشيخوخة البيولوجية باستخدام الساعات فوق الجينية، وهي نماذج حسابية تعتمد على تقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بالعمر البيولوجي استنادًا إلى أنماط الميثيل التي تنظم التعبير الجيني.

وأظهرت الدراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات والفواكه، والمنخفضة في اللحوم المعالجة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية السكرية، ارتبطت بشيخوخة بيولوجية أبطأ.

وأوضحت الباحثة صوفي رافي أن بعض هذه الارتباطات قد تكون مرتبطة بعوامل أخرى تتعلق بنمط الحياة، مثل النشاط البدني، والتدخين، ووزن الجسم، حيث تميل العادات الصحية وغير الصحية إلى التجمع في نفس الأفراد.