تنظيف الأسنان بالخيط يقلل المخاطر القلبية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت أبحاث جديدة أن استخدام خيط تنظيف الأسنان والحفاظ على صحة الفم الجيدة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالرجفان الأذيني والسكتة الدماغية المرتبطة بجلطات الدم.

في الدراسة التي أجراها فريق بحث من جامعة ساوث كارولينا، تم تحليل بيانات أكثر من 6 آلاف شخص على مدى 25 عامًا. أظهرت النتائج أن مستخدمي خيط تنظيف الأسنان كانوا أقل عرضة بنسبة 22% للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، وأقل بنسبة 44% للإصابة بالسكتة الدماغية القلبية الانسدادية.

كما أظهرت الدراسة ارتباطاً بين استخدام خيط تنظيف الأسنان وانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 12%، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لعدم انتظام ضربات القلب.

ويُعد الرجفان الأذيني السبب الرئيسي للسكتات الدماغية القلبية الانسدادية.

وقال الباحثون إن أمراض اللثة وتسوس الأسنان يعتبران من عوامل الخطر المعروفة للسكتات الدماغية والنوبات القلبية، مشيرين إلى أن استخدام خيط تنظيف الأسنان قد يقلل بالفعل من معدل الإصابة بالنوبات القلبية.

وأضافوا: “هناك وعي متزايد بدور الالتهاب في تطور الرجفان الأذيني، وسيكون من المفيد إجراء المزيد من الأبحاث لاستكشاف هذا الارتباط بشكل أكبر”.

وتشير الأدلة إلى أن التهاب دواعم الأسنان قد يكون له علاقة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما تشير النتائج إلى أن العادات الجيدة في العناية بالفم، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة واستخدام خيط تنظيف الأسنان، قد تكون عوامل مساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.