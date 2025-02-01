هانزي فليك: تشيزني هو الحارس الأول .. ومستمرون في القتال على لقب الليجا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 03:55 مساءً - تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس، غداً الأحد، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وقال هانزي فليك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “علينا أن نكون متعطشين للفوز بالنقاط الثلاث. علينا أن نكون حذرين لأنهم سجلوا ضدنا في الدقائق الأولى. علينا أن نركز”.

وأضاف فليك: “إذا فقدت 5% أو 10% من تركيزك، فلن يكون من الممكن الفوز على أي خصم، هذه الفرق تقاتل للبقاء في الليجا، ومن المهم جداً أن نُظهر لهم منذ البداية مدى قوتنا”.

وتابع: “هذا هو الأمر الأساسي الذي أريد رؤيته من الفريق، أن يكونوا جاهزين بنسبة 100% دائماً”.

وبخصوص لاعبي برشلونة الشباب، أجاب المدرب الألماني: “ما أراه في التدريب هو أنهم يحبون الاستمتاع بالمنافسة. إنهم يقضون وقتاً ممتعاً في اللعب. إنهم يشعرون بالثقة التي ينقلها إليهم الفريق. نحن جميعاً نثق بهم”.

وعن جاهزية داني أولمو وإينيجو مارتينيز: “الأمر ليس سهلاً على اللاعبين. جدول المباريات كما هو. نحن نسير بشكل جيد مع الجهاز الفني بأكمله. عاد مارتينيز، ويتبقى لـ أولمو القليل من الوقت. نحن سعداء بعودة مارتينيز”.

وعن الحارس الأول للفريق، أوضح: “تشيزني هو حارس الفريق الأول”.

وبخصوص صراع اللقب مع ريال مدريد، أتم: “الوضع رهيب، لقد خسرنا الكثير من النقاط، يجب أن نضيف نقاطاً، يجب أن نفوز بمباريات متتالية ونضع الضغط على مدريد، مع 7 نقاط ليس من السهل وضع الضغط، نحن مستمرون في القتال على اللقب”.