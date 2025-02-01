الدوري البرتغالي (20): سانتا كلارا يستضيف كاسابيا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي ناسيونال ماديرا وضيفه أروكا، اليوم السبت، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الهولندي الممتاز بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وبنفس التوقيت السابق يلعب سانتا كلارا مع كاسابيا، ويلتقي جل فيسنتي مع إستوريل برايا الساعة 21:00، وفيتوريا غيماريش مع إي في أس فوتبول الساعة 23:30.

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 47 نقطة

2- بنفيكا: 41 نقطة

3- بورتو: 41 نقطة

4- سيورتينغ براغا: 37 نقطة

5- سانتا كلارا: 32 نقطة