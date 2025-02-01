الدوري الهولندي (21): آيندهوفن في ضيافة نيميغن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق أوتريخت في ضيافة زفوله اليوم، السبت، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي هيرينفين وفورتانا سيتارد الساعة 22:00، ونيميغن مع آيندهوفن الساعة 23:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- آيندهوفن: 49 نقطة

2- أجاكس أمستردام: 45 نقطة

3- أوتريخت: 41 نقطة

4- فينورد روتردام: 36 نقطة

5- أنشخيده: 34 نقطة

6- الكمار: 34 نقطة