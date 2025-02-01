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الدوري الهولندي (21): آيندهوفن في ضيافة نيميغن

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الدوري الهولندي (21): آيندهوفن في ضيافة نيميغن

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق أوتريخت في ضيافة زفوله اليوم، السبت، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي هيرينفين وفورتانا سيتارد الساعة 22:00، ونيميغن مع آيندهوفن الساعة 23:00.

ترتيب فرق المقدمة
1- آيندهوفن: 49 نقطة
2- أجاكس أمستردام: 45 نقطة
3- أوتريخت: 41 نقطة
4- فينورد روتردام: 36 نقطة
5- أنشخيده: 34 نقطة
6- الكمار: 34 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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