الدوري الاسكتلندي (25): هيبرنيان يستقبل أبردين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، وغداً، مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب اليوم السبت، هيبرنيان مع أبردين الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي دندي مع هارتس، وسانت ميرين مع سانت جونستون، فيمايلعب كيلمارنوك مع دندي يونايتد الساعة 20:45.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه الجولة فيلتقي جلاسكو رينجرز مع روس كاونتي الساعة 18:00، وماذرويل مع سيلتك بنفس التوقيت.

ويتصدر سيلتك ترتيب فرق الدوري الاسكتلندي بـ 60 نقطة، يليه جلاسكو رينجرز بـ 50 نقطة، دندي يونايتد بـ 37 نقطة، أبردين بـ 35 نقطة، ماذرويل بـ 31 نقطة.