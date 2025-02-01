الدوري الأرجنتيني (3): لانوس يواجه سارمينتو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، حيث يلعب في المجموعة الأولى باراكاس سنترال مع بانفيلد الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد باراكاس في المركز الثاني عشر (12 من 15 فريقاً) بنقطة واحدة، فيما يتواجد بانفيلد في المركز الثاني بـ 6 نقاط متساوياً مع راسينغ كلوب المتصدر وسينترال كوردوبا سانتياجو ثالث الترتيب.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي الساعة 01:00 فجر الأحد مارتين دي سان خوان (10 بنقطة واحدة) مع روزاريو سنترال (1 بـ 6 نقاط).

وعند الساعة 03:00 يلتقي لانوس (13 من دون نقاط) مع سارمينتو (9 بنقطة واحدة).