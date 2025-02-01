الدوري العماني (13): عمان يستضيف الرستاق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتان في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري العماني، حيث يلتقي الخابورة مع صور الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وعمان مع الرستاق الساعة 18:30.

وتُستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة حيث يلعب صحار مع النصر الساعة 16:15، والنهضة مع عبري الساعة 17:30، وبهلاء مع صحم بنفس التوقيت، والسيب مع الشباب الساعة 18:30.

ويتصدر السيب ترتيب فرق الدوري العماني بـ 36 نقطة، يليه النهضة بـ 29 نقطة، عمان بـ 24 نقطة، بهلاء بـ 18 نقطة، والخابورة بـ 16 نقطة.