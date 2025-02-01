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دوري زين الكويتي (13): السالمية يواجه القادسية

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دوري زين الكويتي (13): السالمية يواجه القادسية

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلتقي كاظمة مع التضامن الساعة 17:55 بتوقيت مكة المكرمة، والسالمية مع القادسية الساعة 20:10.

أمس، تعادل اليرموك وخيطان من دون أهداف في افتتاح مباريات هذه الجولة…

ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 33 نقطة
2- العربي: 33 نقطة
3- السالمية: 23 نقطة
4- الفحيحيل: 20 نقطة
5- القادسية: 20 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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