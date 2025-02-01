دوري روشن السعودي (18): الاتحاد يستقبل الخلود

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلتقي الخليج مع ضمك الساعة 16:25 بتوقيت مكة المكرمة، والفتح مع القادسية الساعة 18:00، والاتحاد مع الخلود الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (18)

الفيحاء × التعاون 0-0

الهلال × الأخدود 4-0

الاتفاق × الشباب 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الهلال: 46 نقطة

2- الاتحاد: 43 نقطة

3- النصر: 38 نقطة

4- القادسية: 37 نقطة

5- الأهلي: 35 نقطة