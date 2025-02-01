نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (18): الاتحاد يستقبل الخلود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلتقي الخليج مع ضمك الساعة 16:25 بتوقيت مكة المكرمة، والفتح مع القادسية الساعة 18:00، والاتحاد مع الخلود الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (18)
الفيحاء × التعاون 0-0
الهلال × الأخدود 4-0
الاتفاق × الشباب 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 46 نقطة
2- الاتحاد: 43 نقطة
3- النصر: 38 نقطة
4- القادسية: 37 نقطة
5- الأهلي: 35 نقطة