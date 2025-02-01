الدوري المصري (11): فاركو يستقبل غزل المحلة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، أربع مباريات في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، فيلتقي إنبي مع البنك الأهلي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة،ويلعب بنفس التوقيت زد أف سي مع المصري البورسعيدي، فيما يلتقي بتروجيت مع الاتحاد السكندري الساعة 20:00، وفاركو مع غزل المحلة بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

الإسماعيلي × طلائع الجيش 1-2

الجونة × حرس الحدود 0-1

بيراميدز × الزمالك 3-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بيراميدز: 24 نقطة

2- الأهلي: 20 نقطة

3- الزمالك: 20 نقطة

4- سيراميكا: 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي: 18 نقطة