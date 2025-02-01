الدوري التركي (22): قيصري سبور يلاقي طرابزون

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 05:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، حيث يلعب هاتاي سبور مع أنطاليا سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقيصري سبور مع طرابزون سبور الساعة 16:00، وإسطنبول باشاك شهير مع سامسون سبور الساعة 19:00.

أمس، فاز قونيا سبور على بودريم سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأيوبسبور على سيفاس سبور بهدف دون مقابل.

ويتصدر غلطة سراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 54 نقطة، يليه فنربخشة بـ 48 نقطة، سامسون سبور بـ 40 نقطة، أيوبسبور بـ 39 نقطة، وجوزتبه بـ 34 نقطة.