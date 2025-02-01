10 حيل للتخلص من رائحة الملابس الكريهة بعد الغسيل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 05:00 صباحاً - أسباب رائحة الملابس الكريهة بعد الغسيل

من منا لم يختبر تلك اللحظة المزعجة عندما نكتشف أن الملابس التي خرجت للتو من الغسالة لا تزال تحتفظ برائحة غير مستحبة؟ لم يعد الأمر يقتصر فقط على نوع المنظف المستخدم أو على فعالية الغسالة، فقد تكون هناك عدة أسباب وراء هذه المشكلة:

التراكم الزائد للمنظفات أو مواد التبييض، سواء في الملابس أو في الغسالة.

عدم تنظيف غسالة الملابس بشكل دوري يؤدي إلى تراكم البكتيريا.

ترك الملابس رطبة في الغسالة لمدة طويلة قبل تجفيفها.

استخدام دورة غسيل قصيرة أو باستخدام مياه باردة فقط.

طرق فعّالة للتخلص من الروائح الكريهة

لحسن الحظ، هناك عدة خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للتأكد من أن ملابسك ستخرج برائحة منعشة ونظيفة:

تنظيف الغسالة بانتظام

للحفاظ على نظافة الملابس يجب بداية العناية بنظافة غسالتك. استخدم دورة تنظيف خاصة مع الخل الأبيض أو بيكربونات الصودا لتطهير الجزء الداخلي من الغسالة والتخلص من أية بقايا.

عدم تجاوز كمية المنظف المطلوبة

غالبًا ما نعتقد أن إضافة المزيد من المنظف يعني نظافة أكبر، لكن العكس يمكن أن يكون صحيحًا. حيث أن تراكم المنظف الزائد قد يؤدي إلى بقاء جزيئات المنظف على الملابس والتي سرعان ما تتحول إلى مصدر للروائح الكريهة.

تجفيف الملابس فور الانتهاء من الغسل

ترك الملابس في الغسالة بعد انتهاء الدورة يسهم في نمو الروائح الكريهة نتيجة للبيئة الرطبة الدافئة. لذا من المهم نقل الملابس إلى المجفف أو إلى مكان تهوية مباشرة بعد الانتهاء.

استخدام الخل الأبيض والبيكربونات الصودا

يمكنك إضافة نصف كوب من الخل الأبيض أثناء دورة الغسيل للمساعدة في إزالة الروائح العنيدة. كما يمكن رش القليل من البيكربونات الصودا على الملابس قبل الغسل لمزيد من الفعالية في التخلص من الروائح.

تهوية الملابس بعد غسلها

حتى لو كنت تستخدم مجفف تكنولوجي، فإن تعريض الملابس للهواء الطلق وأشعة الشمس يضيف طبقة إضافية من النضارة على الملابس ويساعد في القضاء على الروائح الكريهة.

بالإضافة إلى ذلك

يمكنك دائمًا تجربة معطرات الملابس الطبيعية التي يمكن صناعتها في المنزل مثل استخدام زيوت عطرية مثل زيت اللافندر أو النعناع أثناء دورة الشطف لإضفاء الروائح العطرة على ملابسك دون الحاجة للمواد الكيميائية القاسية.

باتباعك لهذه الخطوات يمكنك ضمان ملابس نظيفة ذات رائحة زكية بعد كل غسل لتمنحك الثقة والراحة كل يوم.