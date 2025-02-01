10 حيل للتخلص من رائحة الملابس الكريهة بعد الغسيل

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 03:55 صباحاً - أسباب رائحة الملابس الكريهة بعد الغسيل

تعد رائحة الملابس الكريهة بعد الغسيل من المشكلات الشائعة التي يواجهها الكثيرون. تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور هذه الروائح، مثل تراكم الأوساخ والبكتيريا في الغسالة أو استخدام كميات كبيرة من المنظفات دون شطف كامل. لذلك، من المهم التعرف على الطرق الفعالة للتخلص من هذه الرائحة وتحقيق انتعاش دائم للملابس بعد الغسيل.

10 حيل فعّالة للتخلص من رائحة الملابس الكريهة

1. استخدام الخل الأبيض

يعتبر الخل الأبيض أحد المكونات الطبيعية الفعالة لتطهير الملابس وإزالة الروائح الكريهة. أضف نصف كوب من الخل الأبيض إلى دورة الغسيل، وسوف يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة للروائح.

2. التهوية الجيدة للغسالة

احرص على ترك باب الغسالة مفتوحًا بعد كل دورة غسيل لضمان تهوية جيدة وتسريع جفاف حوض الغسيل، مما يقلل من تكاثر البكتيريا المسببة للروائح.

3. تجنب الإفراط في استخدام المنظفات

استخدام كميات كبيرة من المنظفات يمكن أن يترك بقايا على الملابس وحوض الغسالة، مما يؤدي إلى تراكم الروائح الكريهة. احرص على استخدام الكمية المناسبة وفقًا لتعليمات المنتج.

4. صودا الخبز لمعالجة الروائح

أضف نصف كوب من صودا الخبز إلى دورة الغسيل لتساعد في امتصاص الروائح وإعادة الانتعاش إلى الملابس بفضل خاصياتها الطبيعية المميزة.

5. غسل الغسالة بانتظام

قم بتشغيل دورة غسيل فارغة مع ماء ساخن وكوب من الخل الأبيض مرة واحدة على الأقل شهريًا لتنظيف الغسالة وإزالة أي تراكمات.

6. تجفيف الملابس بشكل صحيح

تأكد من نشر الملابس فور خروجها من الغسالة أو وضعها في المجفف مباشرة. تأخير التجفيف يمكن أن يؤدي إلى نمو البكتيريا والفطريات.

7. استخدام الزيوت العطرية

أضف بضع قطرات من الزيت العطري مثل اللافندر أو النعناع إلى ماء الشطف النهائي لتحقيق رائحة عطرة للملابس.

8. نقع الملابس في الماء والخل

للتخلص من الروائح العالقة، يمكن نقع الملابس في حوض يحتوي على ماء فاتر وربع كوب من الخل الأبيض لمدة 30 دقيقة قبل الغسيل.

9. اختيار برنامج غسيل مناسب

استخدم دورة غسيل ذات درجة حرارة مناسبة لنوعية القماش واتبع التعليمات الموجودة على ملصقات الملابس لتحسين نتائج التنظيف.

10. المحافظة على تنظيف مناطق الجلوس والفرش في المنزل

تأكد من نظافة المناطق التي تخزن فيها الملابس، لأن الروائح الكريهة قد تنتقل من السجاد أو الأثاث إلى الملابس النظيفة.

باتباع هذه الحيل البسيطة والفعّالة، سوف تتمكن من الاستمتاع بملابس برائحة منعشة وجذابة في كل مرة تقوم بها بالغسيل. لا تنسى أن الصيانة المستمرة للغسالة والتأكد من نظافتها يلعبان دورًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف.