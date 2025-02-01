الدوري السويسري (21): لوغانو يدافع عن صدارته أمام سيون

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم وغداً، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، حيث يلعب اليوم السبت لوزانمع يونج بويز الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولوغانو مع سيون بنفس التوقيت، وسيرفيت مع جراسهوبرز الساعة 22:30.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، حيث يلعب لوزيرن مع سانت جالين الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ويافردون مع وينترثور الساعة 18:30، وزيوريخ مع بازل بنفس التوقيت.

ترتيب فرق المقدمة

1- لوغانو: 35 نقطة

2- بازل: 34 نقطة

3- لوزيرن: 33 نقطة

4- لوزان: 31 نقطة

5- سيرفيت: 31 نقطة