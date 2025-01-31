الدوري المصري: بيراميدز يحبط الزمالك بثلاثية بيضاء

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 10:58 مساءً - حسم بيراميدز قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وغلبه بثلاثة أهداف دون مقابل، اليوم الجمعة.

سجل ثلاثية بيراميدز فيستون كالالا مايلي (د 58) ومصطفى فتحي (د 64) وإبراهيم عادل (د 70).

ورفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول وبقي رصيد الزمالك 20 نقطة متساوياً مع الأهلي في المركزين الثاني والثالث.

اليوم أيضاً، خسر الإسماعيلي أمام طلائع الجيش 1-2، والجونة أمام حرس الحدود 0-1.