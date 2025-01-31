دوري روشن السعودي: الاتفاق يقسو على الشباب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 09:57 مساءً - فاز الاتفاق على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

سجل أهداف الاتفاق جيورجينهو فاينالدوم (د 35 و90 +11) وجواو كوستا (د 43)، وسجل هدف الشباب الوحيد عبد الرزاق حمد الله (د 40) وأضاع اللاعب نفسه ضربة جزاء (د 75).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، وبقي رصيد الشباب 29 نقطة في المركز السادس.