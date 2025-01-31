نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر (14)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 09:57 مساءً - خاص- دوت الخليج
اختتمت اليوم، الجمعة، منافسات المرحلة الرابعة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
أم صلال × الدحيل 1-2
الوكرة × الشحانية 0-1
قطر × الشمال 2-1
العربي × السد 1-3
الريان × الغرافة 2-2
الخور × الأهلي 0-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (14)
1- الدحيل: 32 نقطة
2- الغرافة: 28 نقطة
3- السد: 28 نقطة
4- الأهلي: 28 نقطة
5- الشمال: 19 نقطة