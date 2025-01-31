دوري نجوم قطر (14)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 09:57 مساءً - خاص- دوت الخليج

اختتمت اليوم، الجمعة، منافسات المرحلة الرابعة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

أم صلال × الدحيل 1-2

الوكرة × الشحانية 0-1

قطر × الشمال 2-1

العربي × السد 1-3

الريان × الغرافة 2-2

الخور × الأهلي 0-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (14)

1- الدحيل: 32 نقطة

2- الغرافة: 28 نقطة

3- السد: 28 نقطة

4- الأهلي: 28 نقطة

5- الشمال: 19 نقطة