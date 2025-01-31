لماذا تتفاقم الصدفية في الشتاء؟ وكيف يمكن التخفيف من أعراضها؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 09:57 مساءً - الصدفية هي مرض جلدي مزمن يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. يسبب هذا المرض ظهور بقع حمراء متقشرة على الجلد، وقد يتفاقم خلال فصل الشتاء. ولكن لماذا يحدث ذلك؟ وما هي الطرق التي يمكن اتباعها للتخفيف من أعراض الصدفية خلال هذه الفترة؟

أسباب تفاقم الصدفية في الشتاء

انخفاض الرطوبة: يعتبر الهواء الجاف في فصل الشتاء أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم أعراض الصدفية، حيث يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه، مما يزيد من تهيج البقع المصابة.

نقص فيتامين د: تقل ساعات التعرض لأشعة الشمس في الشتاء، مما يؤدي إلى نقص فيتامين د الذي يلعب دورًا هامًا في صحة الجلد.

التغيرات في النظام الغذائي: قد يتغير نظامنا الغذائي في الشتاء، مما يؤدي إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجلد.

التوتر والضغط: يزداد التوتر والقلق لدى الكثيرين خلال فصل الشتاء، وهذه العوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على حالة الجلد وتزيد من حدة الصدفية.

كيف يمكن التخفيف من أعراض الصدفية في الشتاء؟

ترطيب البشرة بانتظام: استخدمي مرطبات كثيفة لترطيب البشرة بشكل مستمر، وخاصة بعد الاستحمام.

الاستحمام بالماء الفاتر: تجنبي الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة، واستخدمي صابونًا لطيفًا وخاليًا من العطور.

التعرض لأشعة الشمس: حاولي الحصول على قدر كافٍ من أشعة الشمس، أو استشيري طبيبك بشأن مكملات فيتامين د.

تبني نظام غذائي صحي: تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تقليل التوتر: مارسى تمارين الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل، وحاولي الحفاظ على روتين نوم منتظم.

استخدام المرطبات الطبية: استشيري طبيبك للحصول على مرطبات طبية تحتوي على مواد فعالة تساعد في تخفيف أعراض الصدفية.

تجنب المحفزات: تعرفي على العوامل التي تزيد من حدة أعراض الصدفية لديكِ وتجنبيها قدر الإمكان.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنتِ تعانين من الصدفية وتلاحظين تفاقمًا في أعراضها خلال فصل الشتاء، فمن المهم استشارة طبيب جلدية لتشخيص حالتكِ وتحديد العلاج المناسب. يمكن للطبيب أن يصف لكِ أدوية موضعية أو جهازية للمساعدة في التحكم في الأعراض.

هذا وباتباع هذه النصائح، ستتمكنين من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يعانون من الصدفية وتقديم لهم المعلومات التي يحتاجونها.