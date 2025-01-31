نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (14) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 09:57 مساءً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الجمعة، مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد هذه الجولة…
1- لابا كودجو فودوه (العين): 16 هدفاً
2- عمر خربين (الوحدة): 11 هدفاً
3- سردار آزمون (شباب الأهلي): 8 أهداف
4- سفيان رحيمي (العين): 7 أهداف
5- مهدي قايدي (اتحاد كلباء): 7 أهداف
6- علي أحمد مبخوت (النصر): 7 أهداف
7- كايو لوكاس فيرنانديز (الشارقة): 7 أهداف
8- أناتول أبانغ (البطائح): 7 أهداف
9- عادل تاعرابت (النصر): 7 أهداف
10- جونيور فليمينغز (عجمان): 7 أهداف