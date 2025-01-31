دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (14)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 09:57 مساءً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الجمعة، مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد هذه الجولة…

1- لابا كودجو فودوه (العين): 16 هدفاً

2- عمر خربين (الوحدة): 11 هدفاً

3- سردار آزمون (شباب الأهلي): 8 أهداف

4- سفيان رحيمي (العين): 7 أهداف

5- مهدي قايدي (اتحاد كلباء): 7 أهداف

6- علي أحمد مبخوت (النصر): 7 أهداف

7- كايو لوكاس فيرنانديز (الشارقة): 7 أهداف

8- أناتول أبانغ (البطائح): 7 أهداف

9- عادل تاعرابت (النصر): 7 أهداف

10- جونيور فليمينغز (عجمان): 7 أهداف