وصفة ولا أشهى لتحضير الرز باللبن

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 08:58 مساءً - مكونات الرز باللبن

لتحضير هذه الوصفة الشهية من الرز باللبن، سنحتاج إلى المكونات التالية:

كوب ونصف من الأرز المصري

ليتر من الحليب الكامل الدسم

كوب من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

رشة من الملح

ملعقتين كبيرتين من النشاء مذابة في نصف كوب من الماء

قرفة مطحونة للتزيين (اختياري)

مكسرات للتزيين مثل الفستق أو اللوز (اختياري)

خطوات التحضير

إن إعداد طبق الرز باللبن سهلة وممتعة، ولتحقيق أفضل النتائج اتبع الخطوات التالية:

تحضير الأرز

1. قومي بغسل الأرز جيداً حتى يصبح الماء صافياً.

2. ضعي الأرز المغسول في قدر، وأضيفي كوبان من الماء الدافئ.

3. عبئي القدر على نار متوسطة حتى يبدأ الماء في الغليان، ثم اخفضي الحرارة وتابعي الطهي حتى يتشرب الأرز الماء.

إعداد الحليب والمكونات

1. في قدر آخر، سخني الحليب حتى يبدأ في الغليان.

2. أضيفي السكر والفانيليا إلى الحليب، وحركي حتى يذوب السكر تماماً.

3. أضيفي الملح وقلبي قليلاً.

دمج الأرز مع الحليب

1. بمجرد أن ينضج الأرز، أضيفيه إلى القدر الذي يحتوي على الحليب الساخن.

2. قلبي المزيج برفق لمدة 10 دقائق على نار هادئة.

3. أضيفي النشاء المذوب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط كثيفاً.

التقديم والتزيين

1. اسكبي الرز باللبن في أطباق التقديم.

2. زيني سطح الأطباق بالقرفة المطحونة والمكسرات إذا رغبت في ذلك.

3. يمكنك تقديم الطبق بارداً أو دافئاً حسب الرغبة.

نصائح لتحسين الوصفة

– للحصول على نكهة مميزة، يمكنك إضافة بضع قطرات من ماء الزهر أو ماء الورد إلى الخليط قبل التقديم.

– ضعي الأطباق في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل إذا كنت تفضلينه بارداً في أيام الصيف الحارة.

بهذه الطريقة ستكونين قد أعددتِ طبقاً لذيذاً من الرز باللبن يمكن أن يحظى بإعجاب عائلتك وأصدقائك. جربي الوصفة وشاركيها مع أحبائك!