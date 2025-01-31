السمنة وأمراض القلب: دليل شامل لحماية قلبك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 07:57 مساءً - هل تعلم أن السمنة لا تؤثر فقط على مظهرك، بل تهدد أيضًا صحة قلبك؟ العلاقة بين السمنة وأمراض القلب هي علاقة وثيقة، حيث تزيد السمنة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

كيف تؤثر السمنة على القلب؟

تضخم القلب: يعمل القلب بجد أكبر لضخ الدم إلى الجسم، مما يؤدي إلى تضخم عضلة القلب.

تصلب الشرايين: تتراكم الدهون في الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب.

ارتفاع ضغط الدم: يزيد الوزن الزائد من الضغط على القلب والشرايين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

مقاومة الأنسولين: يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

الالتهابات: تزيد السمنة من الالتهابات في الجسم، مما يضر بالأوعية الدموية والقلب.

علاج السمنة وأمراض القلب:

تعديل نمط الحياة: اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام هما الأساس لعلاج السمنة وأمراض القلب.

الأدوية: هناك العديد من الأدوية المتاحة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول المرتفع.

الجراحة: في بعض الحالات الشديدة، قد تكون جراحة السمنة خيارًا لعلاج السمنة وأمراض القلب المرتبطة بها.

الوقاية خير من العلاج:

الحفاظ على وزن صحي: اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

الحد من تناول الأطعمة الدهنية والسكريات: التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والخضروات والفواكه.

الفحوصات الطبية الدورية: إجراء فحوصات منتظمة لضغط الدم والكوليسترول.

هذا والسمنة هي عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية. من خلال اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام، يمكنك حماية قلبك والوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة. إذا كنت تعاني من السمنة، فاستشر طبيبك لتحديد أفضل خطة علاجية لك.