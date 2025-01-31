فوائد وأضرار الحنظل على صحة الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 07:57 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

الحنظل (Citrullus colocynthis) هو نبات عشبي من عائلة القرعيات، ينتشر بشكل واسع في المناطق الصحراوية والشبه استوائية في العديد من مناطق العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على الرغم من أن هذا النبات قد يبدو ضاراً إلا أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المذهلة التي قد تفاجئ الكثيرين.

أولاً، يعتبر الحنظل مصدراً غنياً للمركبات الفينولية والفلافونويدات التي لها خصائص مضادة للأكسدة قوية. هذه المركبات تساعد في الحماية من التلف الخلوي الناتج عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحنظل على كميات كبيرة من فيتامين C والبيتاكاروتين، وهما مضادان للأكسدة قويان يعززان المناعة ويحميان الخلايا من الضرر.

من ناحية أخرى، يتميز الحنظل بخصائصه المدرة للبول والمُسهلة. حيث أن محتواه العالي من الألياف والسكريات الكحولية يساعد في تنظيم عملية الهضم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. كما أن له تأثيرات مُسكنة للألم وخافضة للحرارة، مما يجعله مفيداً في علاج الالتهابات والآلام المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الحنظل مُطهراً طبيعياً للجلد ويساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما.

على الرغم من فوائده الصحية المتعددة، إلا أن الحنظل ينظر إليه على أنه نبات سام وخطير بسبب احتوائه على مركبات مثل السكوسيتربينات التي قد تكون سامة في حال التعرض لها بكميات كبيرة. ولهذا السبب، ينصح باستخدامه بحذر شديد وتحت إشراف طبي. كما يجب عدم تناوله دون استشارة الطبيب، خاصةً للنساء الحوامل والأطفال.