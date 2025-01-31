أطعمة لا يجب إعادة تسخينها في الميكروويف: حماية صحتك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 07:00 مساءً - الميكروويف أداة مريحة لتسخين الطعام بسرعة، ولكن ليس كل الأطعمة مناسبة لإعادة التسخين في الميكروويف. بعض الأطعمة تفقد قيمتها الغذائية أو تتغير نكهتها عند إعادة تسخينها، وقد تسبب مشاكل صحية.

لماذا لا يجب إعادة تسخين بعض الأطعمة في الميكروويف؟

نمو البكتيريا: عند إعادة تسخين الطعام، خاصة إذا كان قد ترك لفترة طويلة، يمكن أن تنمو البكتيريا الضارة وتسبب التسمم الغذائي.

فقدان العناصر الغذائية: بعض الأطعمة تفقد فيتامينات ومعادن عند إعادة تسخينها، خاصة في الميكروويف.

تغير في القوام والنكهة: قد يؤدي إعادة التسخين إلى تغيير قوام ونكهة الطعام، مما يجعله غير مستساغ.

أطعمة يجب تجنب إعادة تسخينها في الميكروويف:

البيض المسلوق: يمكن أن ينفجر البيض المسلوق عند تسخينه في الميكروويف بسبب تراكم البخار.

الأطعمة الغنية بفيتامين C: مثل الفلفل الحلو والبروكلي، تفقد الكثير من فيتامين C عند تسخينها في الميكروويف.

الدجاج: قد يتغير طعم وقوام الدجاج عند إعادة تسخينه، كما يمكن أن ينمو البكتيريا الضارة.

المأكولات البحرية: الأسماك تفقَد رطوبتها ونكهتها عند إعادة تسخينها في الميكروويف.

اللحوم: قد تتغير نكهة اللحوم وتصبح جافة عند إعادة تسخينها.

نصائح هامة:

تجنب إعادة تسخين الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الماء: مثل الحساء والشوربات، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان النكهة والقوام.

قطع الطعام إلى قطع صغيرة قبل تسخينه: يساعد ذلك على تسخين الطعام بالتساوي وتجنب البقع الساخنة.

استخدم أطباقًا آمنة للاستخدام في الميكروويف: تأكد من استخدام أطباق مناسبة للميكروويف لتجنب التكسير أو التلف.

لا تسخن الطعام لفترة طويلة: قد يؤدي الإفراط في التسخين إلى جفاف الطعام وفقدان قيمته الغذائية.