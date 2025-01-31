فينيسيوس جونيور يرد على العرض السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 07:00 مساءً - رد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على أنباء مغادرته الميرنجي، والانتقال إلى الدوري السعودي، الصيف المقبل.

وتشير تقارير صحفية عديدة، إلى أن النجم البرازيلي تلقى عرضاً مغرياً من الدوري السعودي يتضمن حصوله على راتب سنوي قدره 200 مليون يورو.

وفي مقابلة مع قناة ريال مدريد بمناسبة تسجيله 101 هدف بقميص الميرنجي، قال فينيسيوس: “صنع التاريخ هنا هو أمر مهم للغاية بالنسبة لي ولعائلتي بأكملها”.

وأضاف: “أتمنى أن أتمكن من البقاء هنا لسنوات عديدة أخرى”.

وواصل: “إنه شيء لا يمكنني وصفه (تجاوز حاجز الـ100 هدف في النادي)، لأن 20 لاعباً فقط سجلوا أكثر من 100 هدف ومن بينهم مثلي الأعلى رونالدو (الظاهرة) الذي قدم لي دائماً نصائح حول كيفية التحسن أمام المرمى، وكيفية التسديد بشكل أفضل”.

واختتم: “كذلك كريستيانو رونالدو هو لاعب آخر تمكنت من رؤيته وهو يترك بصمته على هذا النادي، أتمنى أن أتمكن من السير على خطاه، لقد سجل كريستيانو 451 هدفاً مع ريال مدريد، أكثر من عدد المباريات التي خاضها (450)، أنا سعيد للغاية بهذا، تمكنت من رؤية جميعهم تقريباً”.