بعد قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا .. قناة ريال مدريد تفتح النار على “يويفا”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 07:00 مساءً - وجهت قناة ريال مدريد، انتقادات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقب قرعة ملحق الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية تجمع ريال مدريد مع مانشستر سيتي..

وقالت قناة النادي الملكي عقب القرعة: “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل موسم يقترح أشياء جديدة لدوري أبطال أوروبا من أجل القضاء على ريال مدريد”.

وأضافت: “6 دوري أبطال أوروبا في آخر 10 سنوات مؤلمة جداً بالنسبة لهم.. يتحدثون عن الكرات الساخنة.. لكن الآن لن يتمكنوا أن يتحدثوا عن ذلك”.

وسيواجه ريال مدريد مانشستر سيتي للموسم الرابع على التوالي في المسابقة.