فوائد شرب ماء الصودا بعد الوجبات الدسمة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 07:00 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالم الأطعمة والمشروبات، هناك العديد من الخيارات التي يلجأ إليها الناس بعد تناول وجبات دسمة وثقيلة على المعدة. ومن بين هذه الخيارات، يبرز ماء الصودا كواحد من أكثر المشروبات شيوعًا والتي يُنصَح باستهلاكها في هذه الحالات.

لكن هل تعلم ما هي الفوائد الحقيقية لشرب ماء الصودا بعد الوجبات الدسمة؟

أولاً، ماء الصودا له خاصية قلوية طبيعية تساعد على تخفيف حموضة المعدة. عند تناول وجبات دسمة أو غنية بالدهون، ينتج عن ذلك زيادة في إنتاج حمض المعدة للمساعدة على هضم هذه الأطعمة. وبالتالي، فإن شرب ماء الصودا بعد الوجبة يساعد على تخفيف هذا الحمض الزائد والحد من آثاره السلبية على المعدة.

علاوة على ذلك، يحتوي ماء الصودا على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يساعد على إرخاء عضلات المعدة والأمعاء. هذا الإرخاء يُسهل عملية الهضم ويساعد على تدفق الطعام بشكل أسرع عبر الجهاز الهضمي. نتيجة لذلك، يمكن أن يخفف ماء الصودا من الانتفاخ والغازات المزعجة التي قد تنتج بعد تناول وجبات دسمة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي ماء الصودا على كمية معتدلة من السكريات والكربوهيدرات التي توفر طاقة سريعة للجسم. هذه الطاقة قد تكون مفيدة لمساعدة الجسم على استيعاب الوجبة الدسمة وتحفيز عملية الهضم.

من ناحية أخرى، يعتبر ماء الصودا مصدرًا جيدًا للسوائل التي قد تكون مفيدة للتعويض عن السوائل التي فُقدت أثناء الهضم. هذا الإمداد بالسوائل يساعد على الحفاظ على رطوبة المعدة والأمعاء وتسهيل حركة الطعام.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد شرب ماء الصودا على تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بتناول الوجبات الدسمة، مثل الغثيان والقيء والإسهال. حيث يمكن أن يخفف الغاز والقلوية الموجودة في ماء الصودا من هذه الأعراض المزعجة.