نتوءات الأظافر: ما أسبابها وكيف تعالجينها؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 05:57 مساءً - هل لاحظتِ ظهور نتوءات أو خطوط عمودية على أظافرك؟ قد تكون هذه التغييرات مقلقة، ولكنها في الغالب لا تدل على مشكلة خطيرة. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب ظهور نتوءات الأظافر وكيفية التعامل معها.

ما هي نتوءات الأظافر؟

نتوءات الأظافر أو الخطوط العمودية التي تظهر على سطح الظفر هي حالة شائعة قد تؤثر على مظهر الأظافر وقوامها. هذه النتوءات يمكن أن تكون سطحية أو عميقة، وقد تغطي جزءًا صغيرًا أو كامل سطح الظفر.

أسباب ظهور نتوءات الأظافر

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور نتوءات على الأظافر، من بينها:

نقص التغذية: نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك وفيتامينات A وC وD يمكن أن يؤثر على صحة الأظافر ويسبب ظهور النتوءات.

فقر الدم: يمكن أن يؤدي نقص الحديد في الدم إلى ظهور خطوط عمودية على الأظافر.

اضطرابات الجهاز الهضمي: مشاكل في الجهاز الهضمي مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي قد تمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية اللازمة لصحة الأظافر.

الجفاف: الجفاف الشديد يمكن أن يؤثر على مرونة الأظافر ويسبب ظهور النتوءات.

التقدم في العمر: مع تقدم العمر، قد تفقد الأظافر مرونتها وتظهر عليها بعض التغيرات الطبيعية مثل النتوءات.

الإصابات: الإصابات في الأظافر أو حولها يمكن أن تؤدي إلى ظهور نتوءات.

الأمراض الجلدية: بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد التماسي قد تؤثر على صحة الأظافر.

الأمراض المزمنة: بعض الأمراض المزمنة مثل السكري ومرض القلب قد تسبب تغيرات في الأظافر.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب آثارًا جانبية على الأظافر.

متى يجب استشارة الطبيب؟

في معظم الحالات، تكون نتوءات الأظافر غير ضارة ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها. ومع ذلك، يجب عليكِ استشارة الطبيب إذا:

كانت النتوءات مصحوبة بأعراض أخرى مثل الألم أو التورم أو الاحمرار.

كانت النتوءات تغطي مساحة كبيرة من الظفر.

كانت النتوءات مصحوبة بتغيرات في لون الظفر أو سمكه.

كانت النتوءات تزداد سوءًا أو لا تختفي مع مرور الوقت.

علاج نتوءات الأظافر

علاج نتوءات الأظافر يعتمد على السبب الكامن وراءها. في بعض الحالات، قد تختفي النتوءات من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى علاج. ومع ذلك، يمكن اتباع بعض

النصائح العامة لتحسين صحة الأظافر:

تغذية صحية: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات.

ترطيب الأظافر: استخدمي كريمات مرطبة للأظافر والبشرة حولها.

تقليم الأظافر بشكل صحيح: قصي أظافرك بانتظام باستخدام مقص أظافر نظيف وحاد.

تجنب قضم الأظافر: قضم الأظافر يمكن أن يؤدي إلى تلفها وتقصفها.

استخدام القفازات: ارتدي القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية أو التعامل مع مواد كيميائية قوية.