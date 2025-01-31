خطوات تحضير الحلزون للأكل بطريقة آمنة وصحية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 05:57 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن تناول الحلزون لا يقتصر على الشعوب الأوروبية أو الآسيوية فقط، بل هناك تقاليد غذائية قديمة في العديد من المناطق العربية والإسلامية تشمل استهلاك هذا المأكول البحري.

ولكن قبل أن تستمتع بطبق لذيذ من الحلزون، عليك اتباع خطوات مهمة لتنظيفه وإعداده بشكل صحيح وآمن.

أولاً، لابد من اختيار الحلزونات الطازجة والسليمة. احرص على شراء الحلزونات من مصادر موثوقة ومعروفة بنظافتها وجودة منتجاتها. تجنب الحلزونات التي تبدو مشوّهة أو متضررة، فهي قد تكون ملوثة أو مليئة بالطفيليات.

بعد الشراء، ضع الحلزونات في وعاء كبير وغطّها بماء نظيف لمدة 12-24 ساعة. هذه الخطوة مهمة لتخليص الحلزونات من أي أوساخ أو سموم موجودة في أمعائها. خلال هذه الفترة، ستقوم الحلزونات بتفريغ محتويات أمعائها تلقائيًا.

بعد ذلك، قم بتنظيف الحلزونات بعناية. ابدأ بفرك قشرتها بفرشاة ناعمة أو قطعة قماش لإزالة أي طبقات خارجية متراكمة. احرص على عدم كسر أو تلف قشرة الحلزون.

ثم قم بإزالة الجزء الداخلي للحلزون باستخدام ملقط أو شوكة حادة. أمسك بالقشرة وأخرج الجزء اللحمي بحرص. تأكد من إزالة كل الأجزاء الداخلية بما في ذلك المبيض والأمعاء.

بعد ذلك، ضع الحلزونات النظيفة في وعاء آخر وغطّها بماء مملح لمدة ساعة أخرى على الأقل. هذه الخطوة ضرورية لطرد أي سموم أو ملوثات متبقية.

قبل الطهي، اشطف الحلزونات جيدًا بالماء النظيف واتركها تجف قليلاً. بهذه الطريقة، ستتخلص من جميع الشوائب والملوثات وتضمن سلامة طبق الحلزون الذي ستقدمه.

بعد الانتهاء من تنظيف وتحضير الحلزونات، يمكنك الشروع في طهيها بالطريقة التي تفضلها، سواء كان ذلك بالقلي أو الشوي أو حتى النيء في بعض الأطباق. تذكر أن الحلزونات الطازجة والنظيفة ستمنحك طبقًا لذيذًا وآمنًا للاستمتاع به.