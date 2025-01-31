مصر: حريق “كبير” في موقع إصلاح السفن بالسويس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 04:52 مساءً - تمكنت السلطات المصرية من السيطرة على حريق هائل اندلع في منطقة بناء وإصلاح السفن بمحافظة السويس، الواقعة شمال شرق مصر.

وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن الحريق أسفر عن إصابة شخص واحد.

وشاركت 12 سيارة إطفاء في جهود إخماد الحريق، بهدف السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى سفن الصيد.

وقد أتى الحريق على عدد من القوارب والسفن المخصصة للصيد والترفيه.