اخبار الخليج / اخبار الإمارات

مصر: حريق “كبير” في موقع إصلاح السفن بالسويس

0 نشر
0 تبليغ

مصر: حريق “كبير” في موقع إصلاح السفن بالسويس

نشكركم على متابعتكم خبر مصر: حريق “كبير” في موقع إصلاح السفن بالسويس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 04:52 مساءً - تمكنت السلطات المصرية من السيطرة على حريق هائل اندلع في منطقة بناء وإصلاح السفن بمحافظة السويس، الواقعة شمال شرق مصر.

 

وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن الحريق أسفر عن إصابة شخص واحد.

 

وشاركت 12 سيارة إطفاء في جهود إخماد الحريق، بهدف السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى سفن الصيد.

 

وقد أتى الحريق على عدد من القوارب والسفن المخصصة للصيد والترفيه.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا