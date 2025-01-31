فنانة مغربية شهيرة تتعرض لحادث سير وهذه تطورات حالتها الصحية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 04:52 مساءً - تعرضت الفنانة المغربية آمال التمار لحادث مروري مؤسف، حيث صدمتها سيارة مسرعة بالقرب من منزلها في مدينة مراكش.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة عن آخر مستجدات حالتها الصحية، مشيرة إلى أن العملية الجراحية العاجلة التي أجرتها قد نجحت، رغم أنها تعرضت لكسور متعددة في ساقيها، تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، مما استدعى تدخلاً جراحياً سريعاً.

وفقاً لتقارير صحفية محلية، أوصى الأطباء بضرورة بقاء آمال التمار في المستشفى لفترة كافية للتعافي والنقاهة، مع ضرورة الخضوع للعلاج الطبيعي قبل أن تتمكن من العودة إلى نشاطها الفني.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث حال دون حضور التمار المؤتمر الصحفي الذي أقيم في الرباط بمناسبة إطلاق فيلم “بنت الفقيه”، المقرر عرضه في 5 فبراير المقبل، والذي تشارك فيه إلى جانب عدد من نجوم السينما المغربية.

آمال التمار قد شاركت في العديد من المسلسلات البارزة في الدراما المغربية، مثل “دارت ليام”، “سالف عذرا”، و”فرصة ثانية”، بالإضافة إلى أفلام مثل “مولات السعد”، “مول الهوندا”، و”بوابات السماء”.