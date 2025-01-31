قبطان الطرب”.. من هو الملحن السعودي الراحل ناصر الصالح؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 04:52 مساءً - سادت حالة من الحزن العميق في الوسط الفني السعودي بعد وفاة الملحن ناصر الصالح، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 63 عاماً، بعد مسيرة إبداعية غنية تركت بصمة واضحة في عالم الموسيقى. وقد أُطلق عليه العديد من الألقاب، أبرزها “قبطان الطرب الخليجي”.

بدأ ناصر الصالح مسيرته الفنية كمطرب وعازف قبل أن يتخصص في التلحين، حيث قدم العديد من الأعمال الرائعة، من أبرزها أغنية “الأماكن” للفنان محمد عبده. كما تعاون مع مجموعة من أبرز المطربين، مثل أحلام، نوال، عبد الله الرويشد، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، نبيل شعيل، رابح صقر، وذكرى.

نشأ ناصر في عائلة فنية، حيث كان والده يمتلك شركة إنتاج فني، مما أتاح له فرصة الاحتكاك المبكر بنجوم الطرب والموسيقى. وقد تأثر في بداياته بالفنان الشعبي عيسى الإحسائي.

تنوّعت أعماله بين الألحان الوطنية والعاطفية والشعبية، مما أهله للفوز بجائزة “أفضل ملحن عربي” لعام 2007 التي منحتها مجلة “زهرة الخليج”، بالإضافة إلى تكريمه في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية.

على الرغم من نجاحاته، عانى ناصر الصالح في السنوات الأخيرة من مجموعة من المشكلات الصحية، والتي بلغت ذروتها عندما أجرى جراحة قسطرة في يناير 2022.