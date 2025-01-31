لماذا تتغير نكهة الطعام أثناء الرحلات الجوية؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 04:52 مساءً - إذا كنت قد شعرت بأن الطعام يفقد نكهته أثناء الطيران، فأنت لست وحدك؛ فهناك عدة عوامل تؤثر على حاسة التذوق على ارتفاع 30 ألف قدم.

تلعب البيئة داخل الطائرة دوراً مهماً في هذا التغيير، حيث أن انخفاض مستوى الرطوبة في الكابينة يؤثر بشكل مباشر على حاسة الشم، مما يقلل من قدرتنا على تذوق الطعام بشكل صحيح.

تشير الدراسات إلى أن انخفاض الضغط الجوي يؤثر على مستويات الأكسجين في الدم ويجفف الممرات الأنفية، مما يؤدي إلى تقليل حساسية براعم التذوق بنسبة تصل إلى 30%.

كما أن الضوضاء والاهتزازات داخل الطائرة تؤثر على إدراك النكهات، حيث أظهرت الأبحاث أن الضوضاء العالية تقلل من حدة التذوق، مما يجعل الطعام يبدو أقل جاذبية.

لمواجهة هذه التحديات، تسعى شركات الطيران إلى تحسين وصفات الطعام من خلال إضافة توابل قوية ومكونات ذات نكهات غنية. ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة، مثل الطماطم والأطباق الغنية بمذاق الأومامي، تحتفظ بنكهتها بشكل أفضل أثناء الطيران.

أما لتحسين تجربة تناول الطعام أثناء الرحلة، ينصح الخبراء باستخدام سماعات عازلة للضوضاء، واختيار أطعمة ذات نكهات قوية، بالإضافة إلى الحفاظ على الترطيب من خلال شرب كميات كافية من السوائل.