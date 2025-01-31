ما العلاقة بين استخدام خيط الأسنان والسكتات الدماغية وأمراض القلب؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 03:55 مساءً - كشفت دراسة جديدة تم عرضها في مؤتمر السكتة الدماغية الدولي لعام 2025 أن الاستخدام المنتظم لخيط الأسنان قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والرجفان الأذيني (AFib)، مما يعزز الأدلة المتزايدة التي تربط بين صحة الفم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لتقرير نشره موقع “هيلث لاين”، اعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 6,000 مشارك في دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات (ARIC). وقد أظهرت النتائج أن الأفراد الذين يستخدمون خيط الأسنان بانتظام لديهم خطر أقل بنسبة 22% للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، وأقل بنسبة 44% للإصابة بالسكتة الدماغية القلبية الصمية، مقارنةً بمن لا يستخدمونه.

تحدث السكتة القلبية الصمية عندما تنتقل جلطة دموية من القلب إلى الدماغ، وغالبًا ما ترتبط بالرجفان الأذيني، الذي كان أقل شيوعًا بنسبة 12% بين مستخدمي خيط الأسنان.

وأكد الدكتور سوفِك سين، الباحث الرئيسي ورئيس قسم الأعصاب في مستشفى بريزما هيلث ريتشلاند وكلية الطب بجامعة ساوث كارولينا الأمريكية، على أهمية هذه النتائج، مشيرًا إلى أن “أمراض اللثة وسوء نظافة الفم قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة”.