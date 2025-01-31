لويس إنريكي: أي خطأ أمام ستاد بريست سندفع ثمنه غالياً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 03:55 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن مواجهة ستاد بريست، غداً السبت، في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وكانت قرعة ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت، اليوم الجمعة، أوقعت باريس في مواجهة ستاد بريست، أيضاً.

وعلق إنريكي على الأمر قائلاً: “ستكون مواجهة مختلفة وصعبة، لأن بريست فريق مميز، وهناك تفاصيل بسيطة، ففي الدوري يعتمد الأمر على تجميع النقاط”.

وتابع: “لكن في دوري الأبطال، يجب أن تكون في حالة جيدة بالمباراتين، وإلا سندفع ثمناً غالياً، ونحن جاهزون ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا رغم ضيق الوقت بين المباريات”.

وأشار: “الأمر الإيجابي هو ضمان وصول فريق فرنسي، كما أنه رد على الاستهانة بقوة الدوري الفرنسي، فهناك 4 أندية في هذا الدور”.

ونوه: “بريست قدم أداء رائعاً في الموسم الماضي، وهم بحالة جيدة في الفترة الأخيرة، ولديهم عناصر هجومية مميزة، وأي خطأ في دوري الأبطال سندفع ثمنه غالياً”.

وأتم: “لا أعرف ما كان يحدث في باريس بالمواسم السابقة، وكيف كان يتعامل مع ضغوط دوري الأبطال، ولكن تجاوزنا الفترة الأخيرة بقوة طموحنا ودعم جماهيرنا وصححنا مسارنا بعدما كنا نملك 4 نقاط قبل آخر 3 جولات”.