 جهاز محمول للتنفس الاصطناعي من تطوير مؤسسة روسية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 03:55 مساءً - أعلنت مؤسسة “روستيخ” الروسية عن ابتكار جهاز محمول للتنفس الاصطناعي يهدف إلى مساعدة المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس، وفقًا لما ذكرته “روسيا اليوم”.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أنه من المقرر أن تطلق شركة Shvabe، التابعة لها، جهاز AIVL-D المحمول في عام 2025. ويزن هذا الجهاز 5 كيلوغرامات، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في المنازل والمستشفيات، ويتميز ببطارية داخلية تكفي لتشغيله لعدة ساعات.

وأوضحت “روستيخ” أن الجهاز الجديد يمكن استخدامه لعلاج البالغين والأطفال، بما في ذلك حديثي الولادة، كما يمكن استخدامه في سيارات الإسعاف. ويتميز الجهاز بقدرته على تخزين البيانات المتعلقة بجلسات العلاج وإرسالها إلى أجهزة الكمبيوتر أو هواتف الأطباء لمراجعتها، حيث يحتفظ بمعلومات الجلسات العلاجية لمدة عام كامل.

وأشار أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لمؤسسة “روستيخ”، إلى أن “هذا الجهاز تم تصميمه لمساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى فترات علاج طويلة في المنزل، ولا يوجد له مثيل بين أجهزة التنفس الاصطناعي المنتجة في روسيا”. وأضاف أن الجهاز حصل على الموافقات اللازمة.