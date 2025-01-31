ما العلاقة بين استهلاك البطاطا وأمراض القلب؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 03:55 مساءً - أكد علماء من مركز بريغهام للصحة النسائية في بوسطن أنه لا توجد علاقة بين الاستهلاك العام للبطاطا وبين خطر الإصابة بالجلطة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب، وذلك وفقًا لنتائج أبحاث حديثة.

وأشار الباحثون إلى أن تناول البطاطا المقلية قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة وملح زائد.

وفي دراسة نشرتها مجلة Nutrients، قام العلماء بتحليل بيانات صحية لـ 67146 مريضًا من مختلف الفئات العمرية لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تراوح متوسط استهلاكهم للبطاطا بين 1.9 و4.2 وجبة أسبوعيًا.

وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، تُعتبر حصة واحدة من البطاطا إما حبة بطاطا كاملة أو نصفها، حسب حجمها.

أظهرت النتائج عدم وجود علاقة واضحة بين كمية استهلاك البطاطا وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى بعد أخذ العوامل الديموغرافية والغذائية والسلوكية بعين الاعتبار. كما لم تكشف تحليلات أخرى عن أي ارتباط بين استهلاك البطاطا المشوية أو المسلوقة أو المقلية أو المهروسة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.